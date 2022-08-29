俄烏戰爭膠著、新型冠狀病毒疫情反覆，再加上通貨膨脹居高不下，2022年全球動盪不安，對個人退休準備帶來衝擊！台灣人壽與國立政治大學商學院共同發布2022「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，雖退休信心指數、充裕指數、生活滿意指數三大觀察指數首度全部及格，其中退休信心指數更是首次超過60分，但未退族認為會比上一代更晚退，而且最擔憂「通膨」會讓退休金縮水，民眾準備退休將更吃力。

持續追蹤三年的「2022台灣高齡社會退休生態觀察指標」，包括退休信心指數、充裕指數、生活滿意三大指數，今年首度全數及格！其中「退休信心指數」更首次跨越60分，落在63分，比去（2021）年59分，成長4分；而「退休充裕指數」分數與去（2021）年相同，維持69分。

值得注意的是，「退休生活滿意指數」76分明顯下滑，比去（2021）年81分下跌5分，其中細項問題「面對退休心情與態度」的跌幅最深，比去（2021）年下降10分，調查計畫成員政大商學院金融系暨金融研究中心主任楊曉文教授表示，疫情反覆限制了人與人交流，民眾對退休寂寞感升高，另外，社會保險制度仍存在勞保破產危機、健保財務收支短絀與長照 2.0資源不足等問題，不要忽略這些既存的影響，才不會造成退休準備不足的風險。

調查結果亦進一步發現，未退族對退休生活仍然憂心忡忡，在退休準備上最憂慮「通貨膨脹」、「勞保改革」與「健康不好」這三件事，其中，每4至5名未退族中就有1人擔心「通膨讓退休金縮水」；已經退休但準備不充裕的受訪者，也有高達65.9％擔心「通貨膨脹物價上漲」讓錢變薄！顯示通膨已成為退休最大風險。

觀察分析退休準備年齡的變化，今年落在39.15歲，比去（2021）年增加0.59歲，不過民眾連續3年都認同40歲前就要啟動退休準備，越早開始複利越高；另外，調查也顯示，未退族預期的退休年齡比上一代更晚退，落在61至65歲，對照已退族實際退休年齡56至60歲，足足晚了5歲。

而受到經濟環境不確定影響，未退族的退休準備工具更趨保守，今年「儲蓄與定存」持續排名第一（56.6％），保險（43.4％）則從去年的第三名，躍升為第二位，民眾普遍認同「保險」可以助攻未來樂退，風險較高的股票（37.9％）降為第三名，楊曉文教授認為，台灣民眾太重視保本的概念，在高通膨低利率時代，及勞保年金改革影響下，愈年輕的未退族在退休準備上應相對要更積極，才能發揮長期複利的效果，調查結果卻顯示打安全牌，代表在退休準備的觀念上仍有調整空間。

調查計畫主持人、政大商學院風險管理與保險學系特聘教授暨中民國退休基金學會副理事長黃泓智則指出，年輕未退族離退休有較長的時間，具時間複利效果的優勢，可採更積極穩健的目標到期投資策略，在年輕時採取較積極的投資配置，接近退休時則逐漸採取保守的投資配置，才有機會順利實現自己的退休目標。

台灣人壽策略長暨營運總處資深副總經理葉栢宏表示，通膨怪獸好比「灰犀牛」，多數民眾明知危機存在，也有時間準備，卻因為時候未到而輕忽風險，等到真的退休時才發現為時已晚，民眾更該及早採取行動，為退休生活做準備。