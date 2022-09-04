中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34,126例本土新冠肺炎個案，其中雙北就佔了近1.2萬例，以及232例境外移入；另確診個案中新增35例死亡。

指揮中心表示，今日新增之34,126例本土病例，為15,771例男性、18,347例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,636例)，臺北市(4,219例)，臺中市(3,973例)，桃園市(3,918例)，高雄市(2,555例)，臺南市(2,040例)，彰化縣(1,403例)，新竹縣(1,034例)，新竹市(1,024例)，屏東縣(829例)，苗栗縣(818例)，基隆市(750例)，宜蘭縣(727例)，花蓮縣(647例)，雲林縣(630例)，南投縣(529例)，嘉義縣(474例)，嘉義市(324例)，臺東縣(278例)，澎湖縣(163例)，金門縣(135例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增35例本土病例死亡個案，為19例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月1日，死亡日期介於5月22日至9月1日。

指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，為132例男性、100例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)，印尼(6例)，泰國(5例)，新加坡及菲律賓(各4例)，法國及日本(各3例)，柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、印度、香港及馬來西亞(各2例)、緬甸及韓國(各1例)移入，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,397,567例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,947,760例排除)，其中5,442,981例確診，分別為28,905例境外移入，5,414,022例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,063例COVID-19死亡病例，其中10,047例本土。