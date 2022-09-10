前總統陳水扁的妻子吳淑珍今年6月因確診新冠肺炎，入院治療，當時出院後體重只剩32公斤。陳水扁兒子陳致中昨（9日）在臉書曝光她的近況照片，並提到母親眼睛開刀一事。

陳致中在臉書談到，中秋節全家團圓，媽媽眼睛去開刀，祝福她早日康復，平安健康是最美好的福氣。他也曝光母親的近照，可以看見吳淑珍左眼包著紗布，身形依然消瘦。

其實吳淑珍在今年6月10日確診新冠肺炎，原本在家中由陳水扁等人負責照料，但因身體虛弱又食不下嚥，在醫師建議下入住高雄長庚醫院治療，在6月24日出院。