苗栗縣長徐耀昌16日頒獎感謝縣內各公私立醫療院所投入防疫工作。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌16日頒獎感謝部立苗栗醫院投入防疫工作。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌16日頒獎感謝為恭醫院投入防疫工作。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌16日頒獎感謝苑裡李綜合醫院投入防疫工作。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌16日頒獎感謝苗栗弘大醫院投入防疫工作。（謝明俊攝）

國內疫情持續1年多來，苗栗縣內全體醫護人員投注防疫及治療照護等工作任勞任怨，令人感佩，苗栗縣長徐耀昌16日上午在衛生局頒獎感謝全縣各醫療院所，在這段時間全力支持縣府各項防疫工作推行，共有130個團體或是個人受獎，尤其是近期疫情又有明顯升溫情況，徐耀昌希望醫護持續投注防疫，讓民眾生活早日恢復正常。

苗栗縣疫情從去年5月中旬開始大爆發以來，由於苗栗縣政府公衛體系人力原本就不甚充足的情況下，一個人當3個人用，幸好有賴全縣的公私立醫療院所全力支持援，例如，竹南京元電子爆發外籍移工群聚感染時，頭份為恭醫院防疫團隊全力支援協助京元電子篩檢、分流居隔等防疫措施，讓外籍移工宿舍群聚疫情得以控制壓制。

縣府衛生局副局長莊素玲表示，今年疫情持續嚴峻，縣內各公私立醫療院所了支援社區篩檢工作，其中部立苗栗醫院、頭份為恭醫院及苑裡李綜合醫院全力支援中重症病患收治工作，苗栗大千、竹南慈佑支援社區篩檢，頭份重光、苗栗弘大支援大型疫苗接種站開設等工作，都是直接投入防疫工作的重要力量。

徐耀昌也指出，目前疫情仍未暫歇，並且新型病毒有逐漸蔓延趨勢，他呼籲民眾不可掉以輕心，仍以提昇疫苗施打率來防範疫情升溫。也感謝縣內全體醫療院所在過去1年全力支持防疫工作，期望未來仍持續努力，為守護縣民健康共同努力。

16日徐耀昌在衛生局頒獎感謝防疫有功的團體，包括有大千、為恭、大眾、大順、弘大、協和、苑裡李綜合、重光、崇仁、通霄光田、慈祐、新生等14家醫院、41家診所，以及表現傑出的醫護人員。