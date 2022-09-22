行政院長蘇貞昌今（22）日在院會中同意指揮中心提報階段性開放邊境管制措施，自29日起提高每周入境上限至6萬人次、恢復互惠免簽等，若開放後狀況如預期，10月中旬每周入境上限可望提升至15萬人次，並改採「0+7」入境免居隔、取消觀光限團令等。

蘇貞昌在聽取衛福部「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告後表示，政府今年以來一直朝向正常生活、積極防疫、穩健開放目標前進，靈活調整防疫措施。在疫苗施打率、快篩充足率、抗病毒藥物使用率等國境解封的三項條件上，目前均已做足準備。

其次，近期各級學校開學及中秋連假人潮密集交流，國內疫情走向仍一如推估，多在指揮中心預判及掌握中，加上近一個月來入境旅客的陽性數及陽性率均持續下降中，且全球各國陸續大幅放寬或宣布取消防疫措施、並開放邊境。

為促進社會經濟活動與國際交流，讓國人恢復正常生活，經指揮中心與專家學者綜合評估國內外疫情邊境管制的執行、及防疫醫療量能等條件下，疫情指揮官王必勝今日提報階段性開放邊境管制建議，首席顧問張上淳教授亦表示支持。

依指揮中心規畫，首階段的近程邊境開放措施包括每周入境人數提高至6萬人次，「3+4」全程1人1室、取消機場唾液PCR改發4劑快篩，以及恢復互惠免簽。發言人羅秉成說明，今日公告後將在29日正式實施，以讓各行各業有所因應準備。

羅秉成指出，首階段開放後預計觀察一周，若疫情發展如預期研判、均在掌握中，預估10月13日前後將實施第二階段邊境開放措施，包括每周入境上限提升至15萬人次、入境改採「0+7」免居隔、開放非免簽國家入境、開放一般社會訪問觀光、取消限團令等。