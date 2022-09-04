知名台南小吃阿堂鹹粥不到一年前才因漲價引起爭議，更在5月中宣布休息一個月，於6月重新營業，未料復出不到3個月二度漲價，且幅度之大，一漲就是60元，引發軒然大波，就連當地人也看不下去，店家的Google評價也湧入大量網友怒刷一星，對此老闆娘則稱是虱目魚近來實在太貴，不得不漲，卻不被接受。

阿堂鹹粥的招牌魚肚粥、魚皮粥，去年12月從180元漲到200元，就已經引發不小風波，當時臉書小編還反酸網友「感謝鍵盤俠們的負能量，幫我們消去每天殺魚的業障」，如今更是一口氣大漲60元，一碗260元的鹹粥，將近300元大關，讓不少饕客看傻眼，甚至有遊客看到價目表後，選擇2人共食一碗，不想要付超過500元，卻只能吃兩碗粥，連台南當地人也不買單，直說以後不會再來，除非搬到外縣市居住，返鄉時才會考慮。

對此老闆娘出面叫屈，表示最近虱目魚實在漲太兇，天天都在漲，為了保持食物品質，不得不漲價。但尷尬的是，附近的鹹粥店卻沒有漲價，還是維持原本價格。

儘管老闆娘致歉並說明原因，但網友們依舊不買單，到Google評論以及相關新聞底下留下負評：「這家進的虱目魚都是吃牛肉長大的嗎」、「一碗粥拿三張百元鈔只能找40，可憐哪」、「凱子專門店」、「就算物價上漲，這價格也太浮誇了」、「當初力挺的人，記得來吃啊」、「虱目魚如果跌價，你們會跟著調降嗎」、「一碗260，南部的人情味真有價值」、「鹹粥上有撒金粉是不是」，但也有人支持店家：「嫌貴就不要吃啊，不要自己吃不起就給一星」、「交給市場機制決定就好，何苦造口業罵店家」、「貴不是店家的缺點，是你的缺點」。