針對日前兩艘美國軍艦過航台灣海峽，大陸外交部29日例行記者會上，大陸外交部發言人趙立堅表示，對於美國軍艦的過航行動，東部戰區一切盡在掌握。
根據央視引述趙立堅指出，美國軍艦頻繁打著「航行自由」幌子炫耀武力，這不是什麼對自由開放的承諾，而是謀求橫行自由的挑釁。中方敦促美方停止虛化掏空一個中國原則，應切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要做台海和平穩定的麻煩製造者。
針對日前兩艘美國軍艦過航台灣海峽，大陸外交部29日例行記者會上，大陸外交部發言人趙立堅表示，對於美國軍艦的過航行動，東部戰區一切盡在掌握。
根據央視引述趙立堅指出，美國軍艦頻繁打著「航行自由」幌子炫耀武力，這不是什麼對自由開放的承諾，而是謀求橫行自由的挑釁。中方敦促美方停止虛化掏空一個中國原則，應切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要做台海和平穩定的麻煩製造者。
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