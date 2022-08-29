北市市民大道高架道路29日晚間6點59分發生一起火燒車意外，一輛小貨車行經金山北路上方，因不明原因起火自燃，所幸黃姓駕駛聞到燒焦味道，立刻停靠路邊下車了解，警消獲報後立即撲滅，並未造成人員受傷。
據了解，29歲黃姓駕駛，自新北市三重區出發，預計要到北市信義區五分埔運送衣服，行駛過程中，黃聞到從座椅下方冒出的燒焦味道，下車查看時小貨車自燃，火勢迅速整輛車燒毀。
警消獲報立即將火勢撲滅，所幸並未波及其他用路人，員警疏導交通車流，起火原因將後續調查。
北市市民大道高架道路29日晚間6點59分發生一起火燒車意外，一輛小貨車行經金山北路上方，因不明原因起火自燃，所幸黃姓駕駛聞到燒焦味道，立刻停靠路邊下車了解，警消獲報後立即撲滅，並未造成人員受傷。
據了解，29歲黃姓駕駛，自新北市三重區出發，預計要到北市信義區五分埔運送衣服，行駛過程中，黃聞到從座椅下方冒出的燒焦味道，下車查看時小貨車自燃，火勢迅速整輛車燒毀。
警消獲報立即將火勢撲滅，所幸並未波及其他用路人，員警疏導交通車流，起火原因將後續調查。
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