大陸廣東近日發生一起車禍事故，一輛小貨車在下坡彎道疑似車速過快，竟然失控撞飛無辜的女路人，女子當場倒地不起，駕駛則艱難的從車頭爬出，過程全部監視器給拍了下來，並在網路上瘋傳。駭人畫面曝光後，網友們全氣炸了，痛斥駕駛此舉無疑是謀殺。

這起車禍發生在本月25日中午12時54分，地點位於廣東省梅州市石灰山路口，根據監視器畫面可見，當時一名撐著洋傘的女子走在路上，不久後一輛小貨車在下坡右轉時，疑似車速過快，失控衝了過來，女子聽到聲響時轉頭查看，但意外來得太快，根本來不及反應，下秒就被撞飛。

小貨車巨大的衝擊力道不僅將女子撞向路旁矮牆，也將牆壁撞碎，接著車輛再回彈側翻於路面上。女子被撞後一動也不動的癱倒在磚頭堆中失去意識，側翻的小貨車車頭頂部也幾乎全毀，駕駛在肇事後則艱難的從車頭爬出。

大陸網媒指出，目前相關單位並未對該起事故公開回應，因此不確定受害女子和駕駛的傷亡情況。不過影片曝光後，許多網友關心女子在巨大的衝擊力下是否能夠存活，並對駕駛的危險行徑嚴厲譴責，「這車速，起飛了」、「直接撞向牆裡了」、「太可怕了！瞬間人就沒了，到底招誰惹誰」、「有些開貨車的，是不是覺得自己跟開了坦克一樣？」、「這就是謀殺啊」。