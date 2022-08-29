全球疫情還未看到盡頭，但隨著疫苗需求趨緩，大陸疫苗公司獲利呈現懸崖式下跌。大陸疫苗巨頭、最新市值381億元（人民幣，下同）的康希諾28日披露半年報，營收年減69.45％、歸母淨利潤年減達98.69％。康泰生物也有營收與利潤暴跌的狀況。

《每日經濟新聞》報導，大陸疫苗巨頭康希諾發布的半年報顯示，上半年營業收入6.3億元，年減69.45％；歸母淨利潤1223.8萬元，年減98.69％；歸母扣非淨利潤由盈轉虧5676.9萬元。

康希諾半年報稱，業績下滑係因全球新冠疫苗接種率成長放緩、需求減少，疫苗產品價格調整，以及存在減值跡象的新冠疫苗相關存貨計提跌價所致。

康希諾的產品管線包括針對預防新冠肺炎、伊波拉病毒、腦膜炎、肺炎、百白破（百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗）、結核病、帶狀皰疹等12個適應症的17種疫苗產品。

業績出現波動還有康泰生物，其半年報顯示期內營收18.28億元，年增73.72％；淨利潤1.21億元，年減64.19％；扣非淨利潤為8640萬，年減70.81％。對於增收不增利的原因，康泰生物稱，主要原因是計提了新冠疫苗資產減值準備。