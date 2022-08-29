在南韓總統大選中敗給尹錫悅的李在明，於28日以壓倒性優勢當選最大反對黨「共同民主黨」主席，結束了該黨長達5個多月的領導真空。民主黨仍掌控著國會多數席位，如今李在明以其黨魁身分重新站到前線，再次引發了他與尹錫悅的競爭。李趁勢提議與尹錫悅總統舉行單獨「領袖會談」，總統府方面則回應稱，與在野黨對話之門隨時敞開。

共同民主黨28日舉行定期全國代議員大會，李在明以77.77％的得票率當選黨主席，得票率創民主黨歷屆黨魁之最。韓聯社指出，民主黨在之前多次選舉中遭遇敗北，需要有強有力的領袖，助力民主黨重振旗鼓，而58歲的李在明被認為是最佳人選。

李在明在勝選演說中表示，將「以置之死地而後生的態度，打造全新的民主黨」。他還說，「我提議舉行『領袖會談』，坐在一起尋找解決方案」，「只要是為了國民和國家的正確道路，我願挽起袖子幫助政府和執政黨取得成功。但如果破壞民生、經濟、民主與和平的價值，想要扭轉歷史往後倒退或者搞單方獨裁，我們將做出決然對抗」。

尹錫悅總統29日表示，政府和朝野應合力維護國家利益，改善民生。總統高級幕僚則就「領袖會談」回應說，與在野黨對話的大門隨時敞開，總統府一直準備隨時進行「朝野領導班子面談」。分析認為，這實為委婉拒絕尹錫悅與李在明舉行單獨的「領袖會談」，但同時對尹錫悅與朝野黨魁會面的「朝野領導班子面談」留有餘地。

在3月9日南韓總統大選中，在野「國民力量黨」的尹錫悅以0.7個百分點得票差距，險勝執政「共同民主黨」的李在明。但自5月10日上任總統以來，尹錫悅因南韓經濟惡化、教育和其他國內問題上的政策失誤，以及內閣任命不當的情況，導致支持率直直落。

李在明於6月1日國會議員補選中獲勝復出。而目前南韓國會仍是「朝小野大」，在全部300個議席中，國民力量黨只占114席，共同民主黨則掌控169席。如今李在明以這一「巨型在野黨」的黨魁身分重新站到前線，面臨著如何帶領黨在2024年國會大選中取勝的課題。但韓媒亦指出，大莊洞土地開發案調查等各種「司法風險」，也是擺在他面前的課題。