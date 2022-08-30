民眾黨在苗栗沒有推派縣長人選，盼先向下扎根。（李京昇攝）

年底九合一選舉昨天起登記，民眾黨在苗栗縣推派4位縣議員、7位代表參選人，30日聯合登記，對於民眾黨在苗栗沒有推縣長人選，民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥說，面對藍綠大黨，民眾黨只稱得上幼幼班，他們不想好高騖遠，只求先向下扎根。

民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立法黨團總召邱臣遠、民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥等人，帶領苗栗縣議員參選人楊喬安、林志學、謝端容、傅郁揚，及各參選人與黨部幹部共同前往登記，民眾黨主席、台北市長柯文哲爸媽也到場聲援。

柯媽媽說，民眾黨在每個縣市選出來的人，都是敢做敢當、勇於發言的人，每位代表黨的參選人都是光榮應戰，她希望苗栗鄉親也可以全力支持民眾黨。

對於民眾黨在苗栗沒有推出縣長人選，縣黨部榮譽主委馮啟彥表示，柯主席對他有所期待，但民眾黨成立至今3年多，在苗栗不到1年，面對國民黨百年老店，跟年滿40歲的民進黨，民眾黨現在只能算是幼幼班或是嬰兒，所以他們不急著好高騖遠，首要任務是向下壓根。

馮啟彥說，這次在苗栗推派4個議員、7個代表參選人，涵蓋苗栗各鄉鎮市，各個都非常優秀，他希望能在苗栗遍地開花，在年底贏得勝選。對於黨內曾有意推他選縣長，他認為自己先把自己醫生角色做好，而且還有千位癌症患者等著他看病，貿然選舉也對病患不公平，做好醫生本分，還是可以服務到很多鄉親。

針對苗栗議長鍾東錦喊話藍白合作，邀民眾黨支持他勝選。馮啟彥回應，黨內在苗栗既然沒有推出縣長人選，當然願意支持好的縣長參選人，對於各黨合作他都樂觀其成，鍾議長在苗栗深耕多年，行政效率跟政績是大家有目共睹，鍾議長確實是可以支持參選人之一。