台北市長選戰短兵相接，國民黨台北市長參選人蔣萬安10月15日將舉辦淡水河右岸運動嘉年華活動，直搗綠營票倉的萬華、大同、士林、北投4區，預計號召5000人從萬華出發，以慢跑或騎自行車形式，由南往北沿淡水河右岸縱走。

活動預計從萬華雁鴨河濱公園出發，一路沿淡水河右岸往北到大同區大稻埕碼頭、士林的社子島島頭公園，最後一站則為北投的關渡宮，黨務人士指出，當天蔣萬安也將暢談對台北市河岸城市建設政策，講述河岸城市理念。

此外，黨務人士說，除萬華起點將由蔣萬安宣布活動起跑外，在大稻埕碼頭、社子島島頭公園也都會安排休息站，每個站點也會安排有諸如老歌表演等不同活動，活動沿途還可以欣賞淡水河沿岸生態風景、野鳥。

目前蔣萬安已陸續在台北市12行政區舉辦千人後援會成立大會，9月18日與24日將再分別成立信義區、松山區後援大會，而規劃於10月15日舉辦的淡水河右岸運動嘉年華活動則是蔣萬安進選戰末期最後3場大動員活動的暖身場。

而選戰末期，從蔣公誕辰紀念日（10／30舉辦）開始，到選前黃金周與選前之夜，蔣萬安陣營還規劃將連辦3場大型萬人造勢活動，凝聚勝選氣勢。

黨務人士表示，10月15日在淡水河右岸運動嘉年華活動，與10月30日起的3場大造勢不同，市民將是活動參與主體，而蔣萬安會與市民站在一起。

黨務人士坦言，目前黨內民調顯示，蔣萬安在淡水河右岸4行政區，除北投已微幅領先對手，士林與萬華仍都落後，大同區更是傳統綠營票倉，選戰末期讓蔣直搗艱困區，以淡水河右岸縱走拉開決戰序幕，也是盼讓4區民眾更認識、認同蔣。