距離美國期中選舉只剩下兩個月，民主黨的支持率小幅領先共和黨，擺脫年初頹勢，但經濟議題則是民主黨的大一挑戰。最新調查顯示，逾6成選民覺得美國經濟不好，且物價飛漲促使他們去投票。

《華爾街日報》最新民調發現，現階段選民對民主黨和共和黨的支持率分別為47％與44％，反觀前次3月調查時，共和黨領先5個百分點。

民主黨目前的支持率較年初時提升，主要是吸引中間選民支持、民眾對拜登總統的施政滿意度上升，以及選民的投票意願提升所致。

中間選民是民主黨支持率急起直追的一大助力。中間選民對民主黨和共和黨的支持率分別為38％與35％，前次調查共和黨大贏12個百分點。

調查發現，近幾個月選民對經濟前景更加悲觀，他們更信賴共和黨來處理經濟問題，相信共和黨更能降低通膨，提出更好的經濟計畫，且更有辦法降低聯邦赤字。

62％的受訪者表示，物價飛漲對財務造成或大或小的衝擊，較前次調查增加4個百分點。64％的受訪者認為美國經濟不好或差，比重略高於前次調查。

近半數受訪者認為美國經濟已跌入衰退。逾四分之三的共和黨員認為經濟衰退，但只有2成的民主黨員做此想。美國經濟連兩季負成長已符合技術性衰退定義，不過美國全國經濟研究所（NBER）尚未判定經濟是否陷入衰退。

將近三分之二的選民表示，物價壓力讓他們更有可能去投票。其他促使選民投票的原因包括美國最高法院推翻墮胎合法化裁決、邊境安全、槍支暴力，和聯邦調查局搜查前總統川普的佛羅里達州海湖莊園。

63％的選民發現汽油價格有所下滑，拜登採行許多行動壓低油價，但只有18％的受訪者將油價下降歸功於拜登。

民調顯示，68％的受訪者認為美國朝著錯誤的方向前進，比3月調查的63％更悲觀。

《華爾街日報》在8月17至25日調查1,313位登記選民，調查誤差正負2.7個百分點。