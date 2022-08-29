（第一銀行3.28％「卓越第一」美元定存重磅登場。圖／第一銀行提供） 美國聯準會(Fed)今年啟動鷹式升息，至今已先後調升基準利率9碼(2.25個百分點)，再加上近期投資市場動盪，許多民眾減持股市部位，轉向可獲得穩定收益的美元定存。第一銀行為滿足客戶資產配置需求，即日起至9月22日，重磅推出「卓越第一」美元定存專案，一年期最佳優存利率衝高至3.28％，大幅領先同業。第一銀行繼8月上旬推出3％「獅心願望好利High」數位帳戶美元定存專案後，現今再突破優惠利率上限，推出「卓越第一」限時專案。歡迎舊雨新知匯入新資金或以新臺幣換匯承作一年期美元定存，最高可享尊榮級利率3.28％。第一銀行為促進金融交易數位化，鼓勵客戶善用網路方式辦理本專案，凡透過活動網頁點選優惠連結，以新臺幣扣款轉存美元定存，承作金額門檻僅須1.5萬美元；不諳網路操作之客戶亦可至各分行臨櫃辦理，單筆起存金額為10萬美元。此外，近期強勢美元銳不可當，新臺幣匯率已突破30元兌1美元關卡，凡以新臺幣換匯承作者，不限網路或臨櫃通路均再享匯率3分減碼優惠。若以新臺幣結購10萬美元承作本專案為例，匯率可節省新臺幣3,000元外，每月領取利息約273美元，匯率換算後約新臺幣8,000多元，不僅資產安全保本，還能穩穩收息超有感。第一銀行強化客戶分眾管理，針對客群屬性、資產規模提供多樣性和細緻化的產品選擇，8月份推出「卓越第一」、「美利好薪情」、「數位e指」及「獅心願望好利High」等多檔優利專案，積極爭取小資數位客群支持，也致力深耕高資產客戶，因應不同理財目標需求，提供適切的金融商品與服務。還沒有搭上升息列車的朋友，現在還有機會轉乘第一銀行的優利極速列車，讓您的美元資產穩健增值，更多優惠詳情及注意事項請見第一銀行官網或活動網頁。