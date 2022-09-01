Jay Park率子弟兵MVP來台開唱。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

「太空港音樂藝術嘉年華」將於10月8日至10日在台北大佳河濱公園登場，祭出豪華陣容，包括「性感女王」泫雅偕同未婚夫DAWN登台、美國百億串流情歌王子Lauv首次來台、世界百大DJ W＆W 和以色列超強電音組合Vini Vici開炸樂迷、韓國饒舌天王Jay Park（朴載範）率子弟兵MVP（Nauty One Gonzo Shorty Force Xion Terry）與人氣饒舌歌手pH-1朴俊元同台尬場，再加上台灣超過20位當紅歌手包括J.SHEON、高爾宣、婁峻碩、Julia吳卓源、原子少年等齊聚一堂。

多次來訪的泫雅這次並非隻身前來，為給樂迷驚喜的她特別攜手自己未婚夫DAWN蒞臨寶島，從未在任何地方同台演出的他們更獻出小倆口在海外首次公開合體演出，兩人自訂婚後首度合體絕對是這次活動最大看點，音樂性及話題性更是十足，而日前在IG直播時鬆口宣布「我們很快就要來了」的Jay Park， 這次應「太空港」3度來台開唱的他可說未演先轟動，更特別找來子弟兵MVP（Nauty One Gonzo Shorty Force Xion Terry）擔任嘉賓助陣並首次合體演出，再加上饒舌歌手pH-1朴俊元，讓樂迷們大飽耳福。主辦單位也表示：「目前太空港音樂藝術嘉年華所公佈的國外藝人皆會配合目前防疫規定來台隔離，主辦單位也會配合政府規定滾動式調整，並已同步申請政府專案防疫計畫。」

在全球締造百億串流收聽天量的美國新生代人氣才子Lauv也將首次來台獻唱，過去與防彈少年團（BTS）、特洛伊（Troye Sivan）等巨星合作熱門歌曲的他前陣子甫發新專輯，屆時也將帶來多首膾炙人口的情歌，而同樣多次訪台的世界百大DJ W＆W及 以色列超強電音組合Vini Vici 將連袂登陸「太空港」，這2組在電音界享譽盛名的世界級DJ先前合作的單曲〈Chakra〉在YouTube破三千多萬點擊成樂迷心中趴場神曲，這次應邀攜手出席盛會，兩組天王級DJ將以電音魅力狂炸大佳河濱公園。

除了力邀來自全球各地的人氣天王天后歌手齊聚「太空港」，更號召台灣一流頂尖潮流音樂人及歌手共襄盛舉，其中包括吳青峰、J.SHEON、蔡詩芸、高爾宣、婁峻碩、Julia吳卓源、派偉俊、原子少年、Aden Wang、HUR、陳忻玥、莫宰羊、血肉果汁機、麋先生、怕胖團、粗大Band、琳誼Ring、Ray黃霆睿等，多達20組歌手一字排開皆是現今年輕世代最愛的音樂偶像。

「太空港音樂藝術嘉年華」門票( 包含早鳥及預售套票 ) 將於下周三（7日）早上10點11分於KKTIX售票平台獨家販售 ，詳情請上KKTIX售票網或 太空港音樂藝術嘉年華IG官方粉絲團查詢。