身處科技產業發達的台灣，文組畢業生待遇普遍不比理組，有網友在PTT以「韓國的文組怎麼那麼猛？」為題發文指出，南韓的處境跟台灣蠻相似，但近年南韓靠著文化輸出，像是韓劇、漫畫、電影等襲捲全球，他疑惑表示，南韓文組生開闢出新路，為什麼台灣辦不到？引起熱烈討論。有網友直言，台灣文化產業面臨困境的原因是「短視近利」。

原PO發文指出，韓國的處境跟我們蠻相似的，過去文組產出因為世界不買單，只能從內銷開始，而且理工吸走一大票人才，大概比台灣還嚴重；但是韓國文組如今大翻身，他們現在韓劇、全彩漫畫一直出，還有賣到國際的電影，原PO好奇為什麼台灣辦不到？

部分網友認為關鍵在於台灣人短視近利，「韓國放眼歐美在發展文化產業，哪像台灣成天短視近利」、「資源差距不是只單一部花大錢，而是整個產業，韓國也是長期持續投入才有這成績，跟台灣全力集中一兩部完全不同」、「韓國搞文化是真的能發財，台灣搞文化只能爆肝」、「台灣社會只想著眼前吃飽啊」、「台灣文組大部分都廢」。

也有人認為和南韓強力培植文化產業有關，「韓國你敢畫、敢寫，有人、有平台敢讓你出版，題材自然豐富，戲劇就有好劇本，加上練習生制度，養出演技扎實的明星演員且不會斷層」、「經營思維不同，標準不同，結果就不同」、「台灣影劇現在製作上有進步一點，但是在人才訓練和要求上跟以前沒什麼差別」、「韓國的資本家願意投資文組產業」。

還有網友說「台灣的文組根基不穩，有認同上的問題，要發展文化產業，不管是中是台都會被攻擊，這是歷史共業，是台灣文組的原罪」、「台灣文組強的都在搞政治」、「台灣就發展台積電即可」。