立委林俊憲、林宜瑾聯合推薦「信賴台灣、Nice連線」8名市議員參選人。（呂維胤提供／洪榮志台南傳真）

九合一選舉台南市議員選情激烈，副總統賴清德系的林俊憲、林宜瑾及郭國文等3名立委，5日聯合推薦8名市議員參選人，並宣布組成「信賴台灣、Nice連線」，除期盼連線成員揮出全壘打外，也有替賴清德參選總統預作準備的意味。

林俊憲表示，「Nice」有2個主要意義，一是Nice是「賴式」的諧音，也就是秉持著賴清德一步一腳印的精神，建設台南，爭取福利照顧弱勢；二是連線推薦的8名市議員參選人，全都是受過嚴格訓練的政治工作者，也受到賴副總統的肯定，是值得信賴的nice議員。

林宜瑾認為，「信賴台灣，Nice連線」中，有力拚連任邁向4連霸、3連霸的議員，也有首次尋求連任的議員，更有初試啼聲的政治新秀，從資深到年輕一代都有，除象徵民主扎根需要傳承的重要意義，台灣的民主自由更要代代都有人守護，積極培育優秀人才，青、壯世代協力為台灣付出，守護台灣價值。

郭國文也說，除了集結優秀人選，大部分的Nice連線成員，更是從基層助理出身的幕僚世代，成長過程中受過長時間的嚴格訓練及前輩優良的傳承，於第一線接觸民眾，了解在地真正的需求，進而累積基層服務的經驗，持續理解市政相關議題，並督促市府改善不足之處，呼應民眾所需，爭取地方最迫切需要的建設。

Nice連線推薦的市議員參選人，分別有：新營區李宗翰、善化區林志展、安南區王錦德、永康區朱正軒及黃肇輝、中西區周嘉韋、南區呂維胤、東區蔡筱薇等。