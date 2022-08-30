據新華社報導，昨天（8月29日）大陸國務院召開第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議。中共中央政治局常委、大陸國務院總理李克強發表重要講話。李克強表示，中國陸經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重；要加大「放管服」改革力度，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正主持會議。

李克強說，今年以來，政府一方面運用適度規模財政貨幣政策加大宏觀調控力度，另一方面持續深化「放管服」改革增強發展內生動力，兩者相輔相成，是應對衝擊、推動經濟持續前行的重要舉措。堅持以「放管服」改革破發展難題、優營商環境，用「放管服」改革辦法提升宏觀政策效能，通過退稅減稅降費直達機制幫扶各類市場主體。

李克強說，深化「放管服」改革是為市場主體「改良土壤」，創新實施宏觀政策是「澆水施肥」，兩者結合產生倍增效應，經濟頂住下行壓力、運行在合理區間，又沒有搞大水漫灌，保持了物價平穩。

李克強說，「放管服」改革實際是放開搞活、促進公平競爭，給群眾經商辦企業更多自由和便利。「放管服」改革重在培育和壯大市場主體，既符合目標又好於預期的是目前市場主體1.6億多戶、比十年前增加近2倍，其中個體工商戶1億多戶。眾多大中小市場主體融通發展，支撐了經濟總量翻番、財政收入增加近一倍，承載了就業創業基本盤。退稅減稅降費也涵養了稅源，新辦市場主體近些年累計繳稅遠高於同期減稅。

李克強說，政府刀刃向內刪繁除弊，重點放開製造業和一般服務業，守住安全底線。簡政不減責，加強和創新監管，反對壟斷，維護公平競爭。建設法治政府，政府的權力邊界就是法律法規，維護市場主體和群眾合法權益，保護合法產權。優化和再造政務服務，努力讓群眾和企業辦事不求人少跑腿。「放管服」改革激發了市場活力和社會創造力。

李克強說，二季度經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，政府針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。同時加大「放管服」改革力度。要把這些政策落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。

孫春蘭、胡春華、劉鶴、魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志出席。發展改革委和四川省政府主要負責人發了言。