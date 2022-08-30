中颱「軒嵐諾」持續增強中，今天有機會轉強颱，是今年以來最強颱風，天氣職人吳聖宇表示，明天「軒嵐諾」接近琉球附近海域時有往西南偏轉走下墜球路線的趨勢，明天晚起至周六逐漸接近台灣，周日遠離，按目前的路徑預報，可能正好位於發布海警的邊緣，是否會發布警報仍有待觀察，至於陸上颱風警報的機會則較低。

「軒嵐諾」颱風預測路徑。(翻攝自吳聖宇臉書)

吳聖宇早上在臉書發文指出，預估最快從明天（31日）晚間起到周四（9月1日）清晨之間，台灣天氣就會受到軒嵐諾外圍環流影響。目前軒嵐諾颱風位於日本南方海面，正快速向西移動，明天（31日）接近琉球附近海域的時候有往西南偏轉走下墜球路線的趨勢，周四（9月1日）來到琉球那霸以南、台灣以東的海面，打轉之後再逐漸開始北上，周五、六（2、3日）可能經過台灣東北方外海向北走，周日（4日）進入東海並持續遠離。

吳聖宇說，按這樣的預報路徑，軒嵐諾可能正好位於發布海上颱風警報的邊緣，是否會發布警報仍有待觀察，至於陸上颱風警報的機會則較低。

雖然軒嵐諾直接侵台可能性低，但吳聖宇提醒，颱風外圍環流從周三晚間起一直到周六連4天都會影響台灣天氣，因為吹偏北風到東北風，迎風面中部、北部、東北部地區有較高的降雨機率，尤其山區可能會有較大的累積雨量出現，沿海的風力也將明顯增強，颱風中心越接近東北部海面，影響的程度也會越大，最快可能要等到周日白天後隨著颱風遠離，雨勢才會開始趨緩。