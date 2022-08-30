韓國政府今天敲定2023年預算案，負責產業發展戰略的產業通商資源部新年度預算共10兆7437億韓元（約新台幣2558億元），將集中扶植半導體、核電等能源安保系統等主要產業。

韓國政府今天召開國務會議，表決通過2023年度預算案，將於9月2日提交國會。韓聯社報導，新年度預算共達639兆韓元（約新台幣15.2兆元），較2022年預算僅增加5.2％，創6年來最低增幅；若計入補充預算，2022年財政總支出為679.5兆韓元，2023年編制預算是近13年來首次少於前一年度的財政總支出。

企劃財政部長秋慶鎬說明，在綜合經濟危機下，這次預算編制採取確保財政穩健方針。據預算案估算，2023年除社保基金外的財政收支赤字估為58.2兆韓元，約為今年初估值110.8兆韓元的一半，占GDP約2.6%；國家債務則為1134.8兆韓元，占GDP約49.8%，較今年增速放緩。

其中產業通商資源部新年度預算較今年度預算減少3.7%，共列10兆7437億韓元，為配合財政支出結構調整，將集中擴大在攸關國家經濟、未來核心戰略技術研發投資。

產業部列出3大產業戰略重點，包括有助加速提升產業轉型的半導體、未來車款等尖端主力產業育成、有助鞏固能源系統的能源安保強化及新產業創出，以及有助提高活化出口、擴大投資與符合國家利益與實用性的貿易戰略。

在尖端和新產業育成預算將投入5兆2608億韓元，用於半導體、生技、蓄電池、機器人、航空等尖端戰略產業技術研發、基礎建設與人才培育等項目；其中為培育半導體人才，產業部編列23億韓元預算設立「半導體學院」，並將為官民合作培育高級人才提供100億韓元支援。

能源安保強化部分則將投入4兆2640億韓元，擴大建構能源產業生態系、出口產業化、潛力技術開發及基礎建設等投資；在創新小型核能反應爐（I-SMR）技術開發及核電廠拆除競爭力強化技術開發產業，將分別投資39億及337億韓元。

值得注意的是，教育部明年度預算較今年度增加逾12兆韓元，將擴大支援地方大學的人才培育計畫，並設立6所半導體專門大學，全力支援重點產業人才需求。

整體而言，韓國政府明年度用於推動半導體產業發展預算共達1兆韓元，恢復核電廠相關產業預算增至6700億韓元，培植宇航產業等未來潛力技術及新產業人才則增至2兆韓元，人才育成規模預期擴大至20.3萬人。