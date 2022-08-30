下半年來全球市場自低點反彈，帶動不少基金績效跟著水漲船高，進一步檢視期間產業型基金的表現，更勝MSCI世界指數同期漲幅5.83%，其中又以科技、資源兩大類型表現最為突出。根據統計，下半年來績效前10強的產業型基金，資源與科技相關就分別有4檔上榜，且漲幅皆超過一成，其中PGIM保德信全球資源、瀚亞美國高科技、路博邁顛覆式創新股票，安聯全球綠能趨勢基金等，漲幅更達13%至19.7%之間。

事實上，回顧能源價格走勢，自下半年以來不漲反跌，甚至一度跌破90美元大關，但能源類股在財報表現亮眼並跟進股市反彈之下，不甩能源價格回落趨勢，近一個月來逆轉收紅超過一成之多。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，美股財報季已經進入後期，本次在財報公布前，唯獨能源股未被下修獲利預期，且在高基期之下，仍有高達95%的能源企業獲利擊敗預期，優於預期的幅度更達9.2%，在各類股中表現一枝獨秀，也成為下半年推升能源類股走勢的重要動力。

楊博翔進一步指出，即便近期油價回落，能源股因與股市高度連動，股東回報政策更是投資人關注重點，因此近期走勢逆勢抗跌，根據統計，即使油價降至每桶80美元，能源股可用以配發股息的自由現金流量殖利率，仍達11%至16%之多，遠高於S&P500的4.7%，顯見能源股面對衰退疑慮的抵抗能力優於大盤。

楊博翔說明，雖然經濟衰退疑雲未除，不過從主要研調機構報告可看出，明年非OPEC國家民間日常移動與航空需求的回升，將超過能源產量增加的幅度，反映出能源市場供需將更為吃緊，更需倚賴OPEC的增產能力。中期而言，全球油品需求將隨民眾移動需求恢復而上升，預期2023年能源需求成長幅度將與今年相近。

楊博翔表示，布蘭特原油價格今年將持續處90至120美元之間震盪，然時序即將進入冬季，在目前全球庫存與剩餘產能極低的情況下，若俄羅斯於今年冬季限制油品或天然氣出口，將無足夠第三方供給來源可供替代，可能造成油價與天然氣價急遽飆高，建議投資人密切關注事態的發展可能，並以區間操作方式布局能源基金。