中央銀行於30日辦理中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮，兆豐銀行此次獲得績優金融機構「績效卓著獎」，顯示兆豐銀行在普惠金融的努力耕耘有成，並由兆豐銀行董事長張兆順代表接受央行總裁楊金龍頒獎。

央行在疫情期間推動「受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案」，兆豐銀行在協助中小企業及小規模商家紓困上不遺餘力、展現成果，因此獲得央行所頒發的「績效卓著獎」；據兆豐銀統計顯示，截至2022年6月底，兆豐銀行配合中央銀行專案已協助逾15,500戶中小企業及小規模商家取得資金挹注，也展現兆豐銀積極投入對中小企業紓困的成果。

兆豐銀行指出，自2020年疫情發生之初，兆豐銀行有感於各行各業受到疫情極大的衝擊，尤其對資金較不充裕的中小企業、小型商家等影響更是巨大，因此，兆豐銀行在第一時間即推出了自辦的「愛企貸」中小企業紓困專案，之後配合中央銀行推出中小企業專案貸款，秉持從寬、從速、從簡的精神，並且在最短的時間內完成EDM製作及各項多媒體宣傳，搭配簡化的作業流程，使廣大的受影響企業及商家可以即時取得營運資金。

兆豐銀亦特別提及，投入紓困貸款的同時，亦展現了近年來推動創新及e化作業的成果，透過數位化方式，在銀行官網建置線上申貸平台，加速處理授信案件前端流程，簡化人工作業時間，提供疫情零接觸服務，在最快的時間內提供企業所需的救急資金，打破金融服務地域上及時間上的限制。

今年兆豐銀更進一步推出「小微easy貸」線上申貸平台，可線上傳送資料及試算融資額度，24小時服務不斷線，透過數位化及流程的簡化措施，個案的核貸流程大幅縮短1個月，在今年4月疫情轉趨嚴峻時，亦即時調整紓困網頁專區並主動關懷客戶，深受好評；據內部統計顯示，5月份至8月底企業戶線上進件數大幅成長3倍，已帶動中小企業放款成長，兆豐銀行本年度上半年中小企業放款增加新台幣286億元，成長率已居公股行庫之冠。