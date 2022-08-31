德州衛生官員周二表示，一名被診斷患有猴痘的患者死亡，這可能是美國首例已知的猴痘致死病例。

衛生官員表示，該患者居住在休士頓地區，是一名成年人，且其免疫系統嚴重受損。此案仍在調查中，以確定猴痘病毒是否為致死原因。

德州衛生專員Dr. John Hellerstedt表示，猴痘是一種嚴重的疾病，尤其是對那些免疫系統不良的人。我們仍要呼籲民眾若曾暴露在猴痘病毒中或出現相關症狀，務必尋求治療。

根據美國疾病管制預防中心（CDC）的數據，自今年全球爆發猴痘疫情以來，共有8個國家總計通報15起死亡病例，包括古巴、巴西、厄瓜多、加納、印度、奈及利亞、西班牙和中非共和國。

目前美國正面臨全球最嚴重的猴痘疫情。根據CDC數據，全美通報告的猴痘確診病例超過18,000例，其每個州以及波多黎各和華盛頓特區都出現確診者。

此外，數據顯示全球已有99個國家通報猴痘確診病例，總計確診數接近49,000例。