美國在成為世界主要霸權之後，對於中國之命運一直有關鍵影響力。在70多年兩岸隔海分治的狀態下，美國大體上牢牢地掌握對台灣政局的主導權與主動權。海峽兩岸領導人7年前在新加坡會面的安排，美國在最後一刻「被告知」可算是極少有的例外。

中國大陸的快速崛起，以一個號稱「永遠不稱霸」的強權，漸進式地逼使美國從「戰略優勢」(predominance)走向「戰略相持」(stalemate)，習近平認為「時與勢站在我們這一邊」而提出的「東升西降」，已足以讓美國各界菁英「聞者足戒」。從華爾街到華盛頓，即便內部再有衝突分歧，萬事莫如「抑中」急。

2016年民進黨全面執政，採取「一面倒向美國」政策，在2018年美中貿易大戰揭開序幕，兩強長期戰略競爭形成之後，選邊態勢更形突出，美國以其本身利益，貫穿台灣政府決策與政局走向的痕跡也就更為明顯而近乎自然。

出乎大多數國際專家理性分析之外，俄羅斯大舉揮軍入侵烏克蘭的事實，對於美國如何看待台海情勢產生「時尚性」思維引導作用。從長期集權獨裁者之決策難以忖度預期，到斷然出兵並非不可能，甚至威脅提升核武戰備，都很快地寫進了台海戰爭兵棋推演的想定之中。

在百年未有之變局與美中爭霸的大局籠罩之下，在俄烏戰爭開打逾半年以來的具體例證中，美國對台海安全形勢涵蓋了若干當紅的「時尚」見解。

預防戰爭未必有效。自從俄烏戰爭以來，國際間以力挺烏克蘭英勇禦敵為時尚，各國國會爭相邀請澤倫斯基總統發表演說，大國政治人物陸續造訪基輔。反而對於北約東擴多年的示警，戰前各國是否窮盡努力避免戰爭，都刻意忽略。「打不打非烏克蘭可以決定」的說法如果套用到台海，甚至為此間決策者接受，則台灣穩定兩岸關係，維持溝通管道的努力將更不受重視。

你們要準備打仗。美中衝突難以迴避，台海爆發戰爭，已不是會不會，而是什麼時候的說法，漸增聲量。如果西方與台灣都認定北京已具備能力，可在其選定的時間對台動武，「丟掉幻想，準備打仗」就成為時尚之論。一旦我們有了「兩岸難有和平，台海必有一戰」的心理認定，則國防預算的大幅增加，兵役役期的必然延長，後備動員的全面改革，就得盡速上馬。

怎麼打我教你。針對大陸武力犯台的可能性，以及台灣是否做好準備，美國政策圈菁英的憂慮與台灣民調顯示的結果可謂南轅北轍，自然也會對我是否加快美方欲見的不對稱建軍感到不耐。美國對我向美軍事採購優序以及國防自主的產業發展，於是就從「適度尊重」逐漸轉為「以拒售來形塑」(shape by denial)台灣的建軍規畫與兵力整建。

全民皆戰士。美方關注台灣在面對大陸武力犯台時的抵抗意志的「社會韌性」已有多年，亦早有鼓勵民間自衛武裝以及戰傷救援的想法。或由於受到烏克蘭戰事的鼓舞，在正規國軍建置外，成立國土防衛部隊之倡議更成為時尚。然而，對於民間自發的武裝部隊與國軍後備部隊之關係、戰時指揮管制、彈藥後勤補保，以及相關涉及法律之問題等則無建言。

幾十年來美國對於台灣政局之掌握與影響，早就可自多年的實踐獲得驗證。美國既是台灣維持與大陸戰略均勢的砥柱，是國軍組織編裝的參考典範，也是武器裝備的主要來源，對台灣之影響既深且鉅。如今面對美中爭霸，更有可能強勢「引導」台海的和戰。美國當前對台若干時尚思維的背後，何者符合「保台」目標，我們要不要靜下來想一想。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）