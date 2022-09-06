《美股》美國股市5日休市1天 07:372022/09/06 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢勞動節，美股於美國時間5日休市1天，6日正常交易。 《美股》美國股市5日休市1天 《日股》華爾街疲弱 日經連4跌 新普 第三季拚賺逾1股本 #美股 #5日 #休市 #美國股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股陷低量 金管會要出招 04:102022/09/06 財經要聞 新台幣貶破30.7 創三年新低 04:102022/09/06 財經要聞 亞股基金氣盛 04:102022/09/06 投資理財 新台幣收30.71元 創近三年新低 17:332022/09/05 財經 全球品牌50 最佳財富護城河 04:102022/09/05 財經要聞 美元指數衝高 新台幣今年貶逾3元 04:102022/09/06 財經焦點 8月外匯存底 月減23億美元 04:102022/09/06 財經要聞 《國際產業》豐田汽車防颱 福岡三廠房暫停工 15:512022/09/05 財經 短期台股整理格局 關注獲利成長企業 12:122022/09/05 財經 《基金》消費利多湧現 A股聚焦內需財 15:012022/09/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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