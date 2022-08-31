櫃買中心31日指出，永續發展專項資金債券申請發行案件持續熱絡；為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務。

111年截至8月30日止已有29檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣789.7億元，而流通在外發行檔數為113檔，發行餘額為新台幣3,372.66億元。另111年截至8月30日止，尚有6家發行人永續發展專項資金債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續上櫃掛牌。