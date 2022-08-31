隨著生活成本危機和借貸成本上升，據路透的一項調查發現，英國房價飆升的行情將在明年結束。

英國央行(BoE)已經將利率從疫情時期的低位0.10%，上調至目前的1.75%，而且還會上升，這給潛在需要購屋的借款人帶來更多麻煩和負擔。此外預計一般民眾能源帳單在10月將增加80%。

房地產經紀公司Hamptons的經理Aneisha Beveridge說，通膨導致生活成本負擔加劇，此外又引起利率上升。因此預計在今年剩餘時間，房價增漲腳步將穩步放緩，一直到2023年，屆時預計利率將到頂峰，家庭會實際感受到(高利率)的影響。

路透在八月對21位房地產專家的調查，預計今年房價將上漲7.0%；2023年將小漲1.0%，低於五月調查的增長2.9%；2024年將回復到增長3.0%。

吸引外國投資人最多的倫敦房市方面，預計今年房價上漲5.0%，表現仍優於全國平均；明年將增長2.0%。然倫敦房價在近幾年都是表現較差的。

Beveridge說，雖然購買力下降在明年會對主流房市帶來影響，但是倫敦市中心還是可能出現令人意外的發展，特別是如果英鎊繼續不夠力，都會增加國際買家的吸引力。

根據房地產網站Rightmove的資料，英國一套住宅的平均房價為36.5萬英鎊(約1300萬台幣)，而英國首購族的第一次購屋價為22.4萬英鎊(約800萬台幣)。英國人平均年薪約為3萬英鎊，薪資漲幅趕不上通膨，這讓很多人無法擁有一套住宅。

房市顧問Henry Pryor說，英國已經走到這個階段，年輕人甚至連作夢都難以擁有一套住宅。