今偵獲共機62架次 15架次進入西南空域 21:462022/08/31 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共軍殲16 機。（資料照片／取自國防部官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共軍殲轟7。（資料照片／取自國防部官網） 1110831臺海周邊空域空情示意圖 。（取自國防部官網） 國防部今(31)日表示，迄1700時止，偵獲共機62架次(其中進入西南空域15架次)、共艦7艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 強化中俄戰略合作 運油20殲16投入中俄聯合戰略巡航 裴洛西訪台後首次 美軍巡洋艦穿越台海 美強銷24架波音787 華航照單全收 #共機 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海空運旺季恐不旺 寄望蘋果新機帶動行情 18:462022/08/31 財經 中共無人機侵門踏戶 軍方挨轟軟弱 04:102022/08/29 政治要聞 今有37架共機 8艘共艦在台海周邊活動 18:502022/08/29 政治 陸無人機又擾金門 國軍首度開槍驅離 04:102022/08/31 政治要聞 買頭等艙機票竟被趕去經濟艙 男星氣炸發文 航空公司回應了 21:492022/08/30 娛樂 機長飛一半突暴怒 廣播開罵：再傳裸照就回家 16:242022/08/31 搜奇 強力反制陸無人機 易升高衝突 04:102022/08/31 時論廣場 美方橫柴入灶 華航只能乖乖畫押 04:102022/08/31 政治要聞 星宇航空 拚五年內獲利 04:102022/08/30 財經要聞 從廈門漂到金門 2陸男動機待查 04:102022/08/29 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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