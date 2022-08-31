共軍殲轟7。（資料照片／取自國防部官網）

1110831臺海周邊空域空情示意圖 。（取自國防部官網）

國防部今(31)日表示，迄1700時止，偵獲共機62架次(其中進入西南空域15架次)、共艦7艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。