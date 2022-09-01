新竹市南寮地區日前驚傳槍擊案，天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓30日上午送小孩出門後，遭1名戴黑色頭套男子從門口近距離連開10槍，戴身中8槍，其中腹部3槍、右大腿3槍及左小腿2槍，送醫後目前意識清醒。

專案小組調查，戴男是天道盟新竹分會會長，因做生意也有不少朋友，當日上午7時許他載女兒上學返家，才剛走進自家門口，戴著黑色頭套、身穿黑衣、埋伏在後方車輛的槍手，隨即下車並快速衝到門口，在約5公尺的近距離朝戴男連轟10槍後開車逃逸。

警方調查發現，凶手在一個月前就開始就出現在戴男住家附近勘查地形，及觀察戴男作息，開槍後也隨即逃逸，，在桃園中正東路發現這輛車，燒到剩骨架，布滿灰燼，因現場偏僻、雜草叢生，周邊住宅均拆遷，警方懷疑有人接應，但附近沒有監視器，追查困難。警方已查出，該車是層層轉手的權利車，車主未曾開過，不知使用者。

警消到場發現戴男腿部中5槍、腹部中3槍，送醫急救無生命危險，目前已轉往林口長庚治療。由於凶手刻意避開戴男要害部位開槍，警告意味相當濃厚。警方調閱監視器發現，接應凶手的車輛，上個月就曾出現在戴男住家附近，疑在勘查地形並觀察戴男作息，研判應是預謀犯案。