開槍男子趁對方回家時，直接衝到門口連開10槍，整個犯案過程不到5秒，開槍男子即駕車離開，目前仍在逃亡中，男子事後還放火焚燒車輛，企圖湮滅證據。

新竹南寮昨日（30）發生槍擊案，2派人馬因生意糾紛發生鬥毆後，其中1人趁被害人回家時，衝到對方家門口連開10槍，犯案過程不到5秒，開槍男子即駕車離開，目前仍逃亡中，男子事後還放火焚燒車輛，企圖湮滅證據；而被害人腿部中彈，送醫後無大礙，目前警方已成立專案小組並掌握特定對象偵辦中。

新竹南寮昨（30日）發生一起重大槍擊案，兩派人馬疑因生意糾紛，一言不合互相開槍，沒想到現場衝突結束後，1名男子趁被害人下車返家進屋之際，朝被害人連開10槍，對方腿部中彈，警告意味濃厚，所幸送醫救治後已無生命危險，事後開槍男子為了避免留下跡證，還將現場轎車放火燒毀。

開槍男子趁對方回家時，直接衝到門口連開10槍，整個犯案過程不到5秒，開槍男子即駕車離開，目前仍在逃亡中，男子事後還放火焚燒車輛，企圖湮滅證據。（翻攝照片）

LINE群組「黑色豪門企業」曝光槍擊過程，監視器中頭戴面套的男子先在被害人住家附近觀察許久，等到被害人從車內下車後，就快步上前從門外朝屋內快速開10槍，時間僅僅5秒就驅車離開，而當時逃逸用的車輛也遭燒毀滅證，目前警方成立專案小組並掌握特定對象偵辦中。

警方指出，昨日上午07時50分許，接獲民眾報案於南寮地區發生槍擊案，經初步調查雙方疑似生意上的糾紛產生嫌隙，1名男子趁被害人下車返家進入屋內之際，持槍朝被害人連開10槍，被害人腿部中彈，警告意味濃厚，被害人經送醫救治後已無生命危險。