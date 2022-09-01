美國上訴法院周三確認蘋果公司、宏達電和中興通訊在指控其設備侵犯無線技術專利的案件中勝訴。

美國聯邦巡迴上訴法院表示，上述公司的智慧手機、智慧錶、平板電腦和其他使用LTE行動通訊技術的設備，並未侵犯INVT SPE LLC 原屬於松下公司（Panasonic）的兩項專利權。

INVT是一家專利控股公司，隸屬於日本軟銀集團子公司Fortress Investment Group LLC所管理的投資基金。

INVT在2018年向美國國際貿易委員會（USITC）指控蘋果、宏達電和中興通訊的LTE行動通訊設備侵犯專利，並尋求禁止進口涉嫌侵權的設備。

USITC在2020年對這些設備製造商作出裁決，而由三名法官組成的聯邦巡迴上訴法院在周三召開的庭審維持了ITC的裁定。

美國上訴庭法官Raymond Chen在判決書上表示，這些設備並未侵犯INVT的一項專利，因為它們的功能與專利中所描述的不同。上訴法院表示，這些設備接收和處理數據信號的方式與INVT專利技術並不相同。

上訴法院亦發現這項專利對LTE技術標準並不重要，這些設備並不會僅僅因為具備LTE功能就構成侵權。

此外，該法院認為上訴案的其餘部分不具實質意義，因為INVT的另一項專利已經過期。蘋果和中興之前都已經退出這項上訴案。