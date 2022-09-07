宏正(6277)8月份合併營收自結數為新台幣4.6億元，較去年同期成長2%；全年合併營收自結數為新台幣33.8億元，較去年同期成長3%。
單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長3%、專業影音產品較去年同期成長7%、USB週邊設備較去年同期減少19%。以銷售區域觀察，亞洲與美洲分別較去年同期成長12%及2%、歐洲較去年同期減少20%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長4%、專業影音產品較去年同期減少9%、USB週邊設備較去年同期減少13%。以銷售區域觀察，亞洲與美洲較去年同期成長8%及6%，歐洲較去年同期減少14%。
宏正3大營運重點：一、智慧製造解決方案：遠端完成即時自動化狀態監控與異常處理，大幅降低進入無塵室的需求。改善實際生產流程，提高人機比例與稼動率機櫃產品線。二、機房環境提供機櫃、KVM、UPS及PDU產品，具獨有競爭優勢，一站式滿足客戶需求以及購置楊梅土地做為生產機櫃基地，擴大營運規模。三、泰國工廠，降低關稅及運費成本補足中國工廠產能，分散生產風險。
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