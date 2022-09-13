連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)公布2022年8月自結合併營收0.64億元，較7月0.62億元成長3.64％、較去年同期0.49億元成長達29.94％，為揭露單月營收以來高點。累計前8月合併營收4.23億元，較去年同期3.87億元成長9.31％。

橘焱胡同表示，下半年起餐飲內用人潮明顯回籠，受惠暑期及父親節檔期，8月各門市周末訂位均一位難求，已恢復疫情前光景，配合中國大陸疫情政策逐漸鬆綁，使8月合併營收持續回升，站上今年高點。

展望後市，隨著雙十連假、耶誕及百貨周年慶等檔期接續到來，橘焱胡同將把握節慶商機，推出各式不同行銷活動吸引消費者來店用餐，電商平台「胡同商城」亦將配合節慶檔期，推出如中秋烤肉禮盒組等時節商品衝刺業績表現。

此外，橘焱胡同第四季將在海外持續拓點，多箭齊發擴大營運規模，衝刺集團營運成長動能。整體而言，在連假旺季陸續報到帶動下，公司預期營運將持穩高檔，下半年表現可望穩健向上。法人看好橘焱胡同本季獲利有望挑戰新高、每股盈餘（EPS）上看1.5元。

橘焱胡同規畫下半年新展5家店，包括「胡同燒肉」拓點及引進新日系品牌，目標年底將門市拓增至35家。其中，「胡同燒肉」台中門市將擴大營運，並將進軍花東地區開出首家門市。海外則將正式進軍東南亞市場，於新加坡設立新門市。

同時，橘焱胡同為星宇航空機上餐點供應商之一，隨著星宇航空今年起大幅擴張機隊、持續增加航班及開闢新航線，且各國邊境陸續解封恢復旅遊觀光，台灣也傾向於下半年逐步開放邊境，預估隨著航班擴增，可望為營運帶來成長動能。