美國公布9月密大消費者信心由58.2升至59.5，連4個月回升，FED本周升息至少3碼起跳確立；台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以31.29元開出，盤中再貶破31.3元，開盤後半小時最低匯價暫報31.357元，貶值6.4分。

上周美國公布8月零售銷售數據不如預期，顯示高通膨持續壓抑美國民眾消費，加上市場預期Fed可能會在9月FOMC會議上有更激進的升息，導致美元持續走強，最高升至110.26，此外，人民幣也貶破7元整數關卡，上周五新台幣匯價最低貶至31.36，後續在央行持續進場調節下貶值1.63角，收在31.293元，創下自2019年4月以來新低。

匯銀認為，短期來看，Fed持續升息已成定局，市場對於激進升息的預期也逐漸提升，勢必會拉動美元走強，台幣仍有續貶空間。美國通膨仍居高不下，尤其，住房成本是CPI的最大組成部分，八月份住房成本月增0.7%，創1991年以來最大月增幅，年比上漲6.3%。儘管近幾個月抵押貸款利率上升使得房地產市場出現降溫，較即時的市場租金指標年增率開始出現放緩的跡象，然而，由於房價傳導至租金通膨存在時間滯後，美國核心通膨要降溫仍需要時間，根據芝商所FedWatch顯示，預估今年底前基準利率將升至4.25%~4.5%的機率攀升至46.7%；而9/20~21聯準會利率會議預估將升息三碼至3.00%~3.25%。