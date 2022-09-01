國民黨苗栗縣長提名參選人謝福弘1日完成登記，同黨參選到底的苗栗議長鍾東錦，則在下午分享一張他跟徐耀昌縣長牽手高舉的照片，並指要牽手前行，引地方政壇熱議。徐耀昌的動態也備受關注，他今天受訪被問及明天會不會幫鍾東錦站台，徐則回應再看看。

苗栗縣長選戰，國民黨分裂成定局，謝福弘今天在多位黨內大老與鄉鎮市首長、議員陪同下，前往登記參選，展現藍軍齊心的態度。

對於徐耀昌沒有陪同謝福弘登記，徐表示，自己並未受邀。至於明天鍾東錦登記，會不會到場，徐耀昌則回應，有接獲鍾東錦邀約，會再視情況決定。謝福弘陣營也回說，因為庶務性的行程，並沒有特別邀請徐耀昌，但有在群組PO出訊息。

鍾東錦在謝福弘登記後，今天下午1點多，分享他與徐耀昌同台並手牽手高舉照片，並說徐耀昌還不能退休，好不容易將苗栗財政轉危為安，徐在立委任期與中央建立的豐沛人脈，還需要徐耀昌帶領他去中央爭取建設經費，「天空很藍，我們一起牽手前行」。

而這張照片也引發地方各種揣測，地方政壇認為，徐耀昌的動向目前被眾人關注，徐支持誰也將牽動年底選情。