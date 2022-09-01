近日疫情再度升溫，台北市長柯文哲今預告，準備要升高管制，之前有「微解封」，現在也會「微加重」管制，他要嚴禁敬酒，「之前抓的不緊，現在開始嚴格」，他並透露已要求500床以上醫院，專責病房從5％到10％，另外也今天將公布第4劑疫苗沒有打到90％的機關。

柯文哲今天前往議會總質詢。北市議員徐巧芯表示，最近疫情升溫，指揮中心也說現在開始到9月下旬會有高峰，社區感染到年底也不會完全降下來，先前降到2萬例，現在每天3萬例，且有持續加溫趨勢，詢問台北市做了哪些準備。

柯文哲說，凡是列管機關第4劑疫苗沒有打到90％，今天就會公布，要讓這些機關知道「我已經在注意你了」，另外，北市國小、國中、高中甚至到幼兒園學校疫苗注射率沒有到90％，9月30日會公布，他強調會有一些要求，目前疫苗鎖定65歲以上、學校還有特殊團體3組處理。

柯文哲也預告，大概準備要升高管制，從現在開始要嚴禁敬酒，吃飯可以吃，「但是不准敬酒這樣動」，唱歌場合要戴口罩，開始一步一步，現在有在列各級管制，之前有微解封，現在也會「微加重」管制。

徐巧芯反問，但現在已經禁止敬酒？柯文哲表示，不准脫口罩禁酒，因為傳播率太大，「之前抓的不緊，現在開始嚴格。」

徐巧芯也好奇，現在選舉年到，有很多集會，未來會有人數限制嗎？柯文哲說，要看疫情，韓國就是在總統大選前一個月失控，後來感染總人口的35％、超過1千多萬。

徐提醒，上周中秋活動後陸陸續續開始，她自己確診，周邊里長也紛紛確診，但是中秋活動高峰在周末3、4日，再過幾天疫情就會爆發。

柯文哲則說，防疫在5月曾經2次動員過，他今天已經下令，500床以上醫院專責病房從5％提高到10％，已經開始在動員，北市每天因covid-19住院人數已經上升，確診人數也在上升，雙北會走在其他城市至少兩周，確診人數會先上來，估計2周後台中、高雄上來。