本土疫情有升溫趨勢，北市1日新增4317例本土病例，衛生局表示，北市今起免費提供65歲以上長者一份5劑的快篩試劑，並呼籲若有快篩陽性的民眾，可多利用視訊診療，也要注意個人防護措施。

衛生局表示，北市65歲以上長者今起可拿健保卡，至各快篩實名制販售據點，免費領取一份5劑家用快篩試劑，但台北市各區健康服務中心並未提供公費快篩試劑領取服務，有需求的民眾要至衛生福利部中央健康保險署網站查詢領取地點資訊。

衛生局呼籲，若有民眾快篩結果呈現陽性時，可至台北市嚴重特殊性肺炎(COVID-19)專區查詢視訊診療院所名單，看診時需準備健保卡及卡匣進行視訊或委由親友攜帶卡匣、健保卡至醫療院所判定確診，經醫師評估若符合口服抗病毒用藥條件者，將開立處方箋，後續由親友代為領藥，或向藥局申請居家送藥。

衛生局提醒，疫情逐漸升溫，除應儘速完整接種疫苗，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，也要避免出入人多擁擠的場所，如參加宴席也不得逐桌敬酒敬茶、用餐時使用公筷母匙，唱歌時也維持須戴口罩。