兆豐金（2886）今舉行法說會，兆豐金上半年累計稅後純益79.5億，主要受到防疫保單提列準備金影響，上半年獲利較去年同期衰退36%。兆豐金總經理胡光華表示，7月股利收入及交易收入回沖下，單月獲利達到38.3億元，前7月累計獲利117.9億元，EPS達0.87元，衰退幅度已縮小到22%。

有關投資人關心的股利問題，兆豐金表示，公司歷年股利政策都是綜合考量財務比例，股利配發穩定性，財務流量和未分配盈餘等因素後，再提報董事會同意通過。今年為厚植公司資本並強化財務結構，除現金股利之外，也配股票股利。未來若是有必要，亦不排除現金和股票股利相互搭配的方式。至於發放比例仍將綜合考量上述所陳述的因素！

單以第二季銀行端存放利差來看，Q2存放利差別季跳升15個基本點，達1.46%；Q2NIM也季彈升7個基本點，達0.92%。

兆豐金6月虧轉盈，自結6月單月稅後純益13.4億元，但子公司兆豐產險至6月底虧損逾一個股本，拖累兆豐金每股稅後純益（EPS）為0.59元。

兆豐產險為今天法說會上另一個聚焦重點，因為本土疫情飆升導致防疫保單大幅提列損失，截至7月底止，兆豐產理賠報案件數21 萬件，已結案3.8萬件，公司在4/18已停售防疫保單。最大承保量為85.9萬件，截至7月底止有效保單為60萬件。在滯留損失方面，包含理賠戶和已發生但末報或未決者所提準備金為49.81億元。公司導入RPA（機器人處理）加速理賠流程，目前共有68支RPA。

兆豐產險因資本弱化有必要辦理現增，預計9月中提董事會討論，在Q4完成增資。