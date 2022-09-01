全球經濟持續面臨壓力，華為創始人任正非最新對內部示警未來三年第一要務是「活下去」，並稱全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好，還說要「把寒氣傳遞給每個人」，此說法引發外界熱議。陸媒新浪財經則以「任正非的寒氣逼近美國晶圓三巨頭」為題撰文指出，全球出現經濟衰退跡象，嚴重的通膨侵蝕消費者購買力，導致智慧手機和PC電腦的銷售出現放緩，市場對於CPU、GPU晶片需求減少，加上全球多個國家陸續升息，使企業資本支出更加謹慎，分析上述原因是3家晶片公司收入增長放緩原因。

任正非在一篇文章中表示，全球經濟將面臨衰退、消費能力下降的情況，2023年和2024年是華為的生命喘息期，未來公司要把「活下去」作為第一要務，並示警全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好。他的這番「寒氣論」引發熱議，值得注意的是，報導稱這股「寒氣」還傳到了美國晶片三巨頭包括英特爾、超微、輝達等公司當中。

報導提到，輝達第二季度財報顯示，該季度營收為67.04億美元，僅年成長3%，淨利潤為12.92億美元、年減51%；其中，曾經被炒上天價GPU（圖形處理器）顯卡更是量價齊跌，長期貢獻輝達近半營收的遊戲業務也年衰退33%。無獨有偶，英特爾第二季度營收年暴跌22%，凈利潤由盈轉虧，超微也預告第三季度營收出現增速放緩跡象。

報導分析，市場對於全球經濟出現衰退的擔憂，加劇了全球晶片銷量下滑的預測，半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2023年的晶片銷售額只有4.6%的成長，而且增速會創下2019年以來最低。

全球半導體產業雜音不斷，大陸半導體行業協會IC設計分會理事長魏少軍則表示，大陸半導體產業發展正面臨非常關鍵的時刻，他呼籲北京政府應該加大對大陸晶片企業的研發投入。