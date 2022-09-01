台股9月開市首日，外資再度轉為大賣超332.48億元，但外資賣超不稀奇，證券自營商今（1）日狂倒貨才讓人嚇傻，自行買賣部位賣超89.13億元，加上自營避險部位賣超59.84億元，合計達148.97億元，寫下歷史新紀錄。

證券自營商今天幾乎以倒貨之姿賣超台股，投信雖然連買不停，累計已第50天買超，連續50天天天買超，也是創歷史紀錄，但買盤氣衰，今天買超6.05億元，累計買超714.84億元。