外資在集中市場賣超370.22億元，其中，賣超台新金（2887）8.12萬張最多，另買超長榮航（2618）6.63萬張最多。累計今年來賣超續創新高，達1兆378億元。

證交所統計，上周外資在集中市場賣超370.22億元，另統計今年初至8月26日止，外資累計賣超為1兆377.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19.365兆元，占全體上市股票市值的40.77％，周市值減少2,659.56億元。

就個股方面，上周外資自集中市場買超前十檔上市股為：長榮航（66,340張）、聯邦銀（17,427張）、虹堡（12,831張）、新光金（12,521張）、宏碁（11,459張）、耿鼎（11,092張）、興農（9,583張）、鈺齊-KY（8,539張）、正文（7,457張）、華通（7,131張）等。

至於賣超前十檔上市股為：台新金（81,241張）、中信金（62,587張）、聯電（49,216張）、群創（35,532張）、友達（34,823張）、兆豐金（26,134張）、台積電（23,257張）、元大金（20,522張）、開發金（19,799張）及陽明（15,665張）。