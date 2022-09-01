民進黨台南市第一選區市議員爆發劉米山與蔡宗翰提名爭議，對於蔡宗翰發表聲明表示將提出行政訴訟。民進黨表示遺憾，並指出，蔡宗翰於初選過程中被多人檢舉多案，其中包括未經同意使用他人簽名，宣稱唯一推薦，但未獲得授權。台南市議會黨團絕大多數黨團成員連署，建議提名劉米山參選。在參酌各方意見後，最後決定由劉米山依序遞補。

台南市議會黨團日前向黨中央提出徵召建議書，指出蔡宗翰涉詐術案依黨紀處理中，致使提名參選尚缺額一席，為求團結爭取勝選，建請黨中央徵召現任台南市議會民進黨團總召集人劉米山，參選台南市第一選區市議員。「有絕大多數黨團成員都連署了這項提案。」

民進黨發言人謝子涵表示，在充分尊重地方的意見下，31日中常會決議，台南市黨部若未能如期召開會議做出決定，或做出停權以上處分，則取消蔡宗翰提名初選候選人資格，由劉米山依序遞補為本黨提名候選人；若台南市黨部如期召開會議，做出予以蔡宗翰警告之處分或不予處分，則依照初選結果，提名蔡宗翰參選。

她說，台南市黨部原訂9月1日召開評委會，不過最後因出席人數不足流會，依照上述中常會決議，取消蔡宗翰提名資格。