記憶體大廠美光發布財測預警及集邦科技（TrendForce）也下修第三季DRAM及NAND報價，惟統一投顧考量記憶體前兩波修正期約1.5~2年，推估這波報價下跌周期的尾聲將出現在第四季到2023年第一季，時間不遠，建議逢低買進美光。

記憶體大廠美光於8月10日發布財測預警，預期6~8月營收將落於或低於財測低標的68億美元，單季營收季減下滑幅度達兩成以上，且預期9-11營收及獲利將顯著下滑，並下修今年的資本支出。

近日，集邦科技（TrendForce）也下修第三季DRAM及NAND報價，分別將第三季消費性DRAM 報價跌幅從季減8~13％下修至季減13~18％，將第三季NAND Flash 報價從原本的季減8~13％下修至季減13~18％，且預期報價在第四季持續修正。

展望2023年，統一投顧預期記憶體市場仍將小幅供過於求，反轉契機可觀察需求轉強或原廠減產。儘管終端需求疲軟，使得記憶體調整時間較預期長。

統一投顧考量記憶體前兩波修正期約1.5~2年，推估這波報價下跌周期的尾聲將出現在第四季到2023年第一季，時間不遠，建議逢低買進美光。