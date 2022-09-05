在俄羅斯切斷一條輸往歐洲的主要天然氣管線之後，歐元在周一向下，並試探近20年的低價。俄羅斯的最新動作，引發人們對天然氣價格走高，和經濟放緩的擔憂。同時之間，美元指數周一也觸及20年新高。

亞洲市場早盤，歐元一度觸及0.9903美元，匯價逼近上個月的0.99005美元低位。英鎊也逼近近2年半的新低。

能源成本的擔憂，也拖累英鎊。預計要接任英國首相的外交部長特拉斯(Liz Truss)說，如果她如同預期成為首相，將立即採取行動，解決家戶能源帳單問題。

美元指數創下20年新高，一度超過110。

俄羅斯周六以渦輪機維修問題為理由，將原本應恢復供應的北溪一號管線，再度中止供應，並且為無限期中斷供應。

而稍早G7國家宣布對俄羅斯石油在國際市場實施價格上限。

澳洲聯邦銀行研究員Carol Kong說，所有事情都指向歐元會走低，「我們聽到大量有關歐洲經濟的負面消息，我認為歐元貶值可能會在本周持續」。

日圓兌美元匯率為1美元兌140.30日圓，接近24年低位。對風險敏感的澳元匯率下跌0.3%，接近7週低位，為1澳元兌0.6790美元。