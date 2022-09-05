據大陸央視新聞報導，近期，大陸42家上市銀行上半年的業績已披露完畢。今年上半年，37家銀行淨利潤同比增長，2家銀行淨利潤同比減少，還有3家持平。大陸銀保監會的數據也顯示，上半年中國商業銀行利潤保持穩健，風險抵補能力較強。這也保證了各家銀行能夠發放更多的貸款，助力實體經濟恢復發展。今年以來，中國經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢。

報導稱，在一系列穩增長政策措施推動下，上半年人民幣貸款增加13.68兆元，對穩經濟、保市場主體發揮了重要作用。這些貸款都投向了哪些領域呢？

上半年銀行貸款都投向了哪些領域？

在助力穩定宏觀經濟大盤的過程中，6家大陸國有大型商業銀行發揮了「頭雁」作用，普遍加大了信貸投放力度。上半年工行新增境內人民幣貸款1.61兆元、農行新增人民幣貸款1.6兆元、中行新增人民幣貸款1.02兆元、建行新增人民幣貸款1.54兆元。首次實現四大銀行半年貸款均超兆元。新增貸款主要投向了哪些領域呢？

郵儲銀行行長劉建軍表示，該行的服務領域更加聚焦代表中國經濟未來發展方向的先進製造業、「專精特新」企業等領域，製造業中長期貸款較上年末增長超19％。

基礎設施投資是穩增長的重要發力點

截至6月末，建行基礎設施貸款餘額約5.5兆元，佔對公貸款比例超過一半。製造業貸款投放今年持續保持高增長。上半年，工行投向製造業的貸款增加6281億元，增量為去年同期的3.5倍。農行製造業貸款餘額較年初增長24.5％；交行境內行製造業貸款較上年末增長20.48％。此外，各家銀行上半年的普惠貸款也都增長較快。

中國銀行行長劉金表示，6月底，普惠線上貸款的餘額比年初增加了70％。下一階段，中行將繼續堅持金融惠民，加大普惠信貸的投放。今年，中行全年目標是3000億元的普惠貸款任務。

消費貸如何助推消費「暖起來」？

銀行貸款不僅是企業生產、經營中的重要助力，也能釋放百姓消費活力。來看看銀行在地方是如何來助推消費的。

工商銀行德州運河支行獲貸中心客戶經理高凌軒表示，今年以來，工行消費貸的利率已經下調了2次，年初貸款利率大約是在4.75％左右，現在已經下調至了3.7％。

不僅是工行，包括農行、郵儲銀行等多家銀行，目前消費貸最低利率也都降到了4％以下。多家銀行表示，下一步將加大對個人貸款業務的投入，特別是推動消費貸等業務發展，促進消費回暖。

平安銀行董事長謝永林表示，平安銀行一直堅定不移朝著零售轉型，透過消費金融、信用卡幫助客戶解決住房、購車、消費等實際需求。

建設銀行行長張金良表示，下半年隨著國家提振消費、穩經濟的一攬子措施陸續出台，持續發力，消費信心邊際恢復，消費需求和市場空間將隨之逐步釋放，將進一步挖潛消費信貸的增長動能。預計下半年消費貸款的增長會好於上半年。

下半年貸款投放有何變化？

銀行貸款是重要的經濟先行指標之一。數據顯示，今年1—7月中國新增人民幣貸款 14.4兆元，同比多增了5161億元。那麼，下半年各家銀行重點又將支持哪些領域呢？

多家銀行表示，要持續為實體經濟提供高效率、高質量的資金支持，助力經濟運行在合理區間。

農業銀行董事長谷澍表示，7月份和8月份連續這兩個月，農業銀行單月的信貸投放量都超過了去年同期的單月投放量。判斷這種信貸增長幅度的態勢，大概率是能夠延續的。

工商銀行行長廖林表示，下半年投放量以及全年的投放量，會實現同比多增、結構優化、重點突出這個目標，堅持充足發力、靠前發力、精準發力。

多家銀行表示，下階段信貸投放，要更加注重結構繼續優化、重點突出。支持擴投資、促消費，助力紮實穩住宏觀經濟大盤。

交通銀行副行長郭莽表示，將繼續加大服務實體經濟的力度。積極對接大陸國家重大戰略方向和政策導向，繼續加大對普惠金融、製造業、綠色發展、科技創新、鄉村振興、基礎設施建設等領域的信貸投放。