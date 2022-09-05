恩智浦(NXPI)推出NCJ37x安全元件(Secure Element；SE)，這款安全微控制器符合車用標準，具備進階加密加速器，內置抗電氣攻擊功能，適用於各種安全關鍵型汽車應用，包含智慧鑰匙卡、Qi 1.3驗證或車輛對雲端通訊。該裝置支援汽車連接聯盟協定以及其被動式NFC ISO 14443-4介面，高度安全的設計方式，可滿足整合超寬頻、藍牙低功耗和NFC技術的下一代智慧金鑰需求。

目前汽車廠商正迅速採用智慧手機門禁系統，開發安全級別更高、更加適用於智慧手機無線介面的智慧鑰匙卡。這為智慧鑰匙卡提供全新應用案例，例如可在智慧鑰匙卡上儲存多輛汽車的數位鑰匙，以及增添如金融卡等其他支付方式。為滿足這些需求，OEM廠商正在尋找一個開放的多解決方案平台，該平台具備更高的安全性和靈活性，能縮短產品上市時間。恩智浦全新的NCJ37x安全元件，能與恩智浦NCJ38x車載安全元件及其相應的安全小程式搭配使用。

恩智浦半導體數位金鑰與NFC總監Rainer Lutz表示，NCJ37x在業界具有極高安全等級，能支援新一代門禁系統的數位化趨勢。與CCC數位金鑰協定相容的專用智慧金鑰小程式是設計下一代智慧金鑰的絕佳選擇。