俄羅斯國營能源巨擘Gazprom宣布無限期停止北溪一號對歐洲的天然氣供應，歐洲能源危機急遽升高，周一摜壓歐元貶破0.99美元支撐，創20年新低；美元對英鎊與日圓等主要貨幣也均走堅，美元指數一舉升破110大關。

由於Fed激進升息政策短期不會改變，加上歐洲能源危機不斷升高，美元短線又出現急漲，周一亞洲匯市，美元對歐元最高來到0.9879，創20年新高，對英鎊升至1.1444美元，改寫37年新高，對日圓報140.60，創24年新高價，對韓元也衝上13年半最高。

追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數一舉升破110大關，最高來到110.27，同樣刷新20年最高紀錄。

Gazprom之前以保養為由關閉北溪一號管線3天，原定上周六就會恢復供氣，但上周五晚上Gazprom以發現油氣外洩為由，宣布無限期停止對歐洲的供氣。

此舉被視為俄國對西方聯盟的報復措施，因為幾個小時前七大工業國（G7）才宣布將對俄羅斯原油價格設定上限。

英國投顧Hargreaves Lansdown分析師史崔特（Susannah Streeter）表示，「歐洲能源危機已竄至另一個關鍵的階段，這是歐洲各國領袖所預期最壞的狀況。」

另一家投顧Vanda Research全球總經策略師帕特爾（Viraj Patel）指出，「市場投資人原本就準備伺機做空歐元與歐洲政府公債，因此只要俄羅斯天然氣供應傳出利空，歐洲匯市與債市就會湧現賣壓。」

英國新首相呼聲最高的特拉斯（Liz Truss）在競選保守黨黨魁時喊出減稅的政策，英國媒體並報導，她已在研議上台後將推出規模1,000億英鎊的支出方案，藉以凍結能源成本。

荷商安智銀行全球金融市場主管透納（Chris Turner）指出，「此種財政方案將會帶動英國央行緊縮政策的預期進一步上揚，問題是英國經濟身處衰退的環境，所以英鎊對美元短期恐難以翻升。」