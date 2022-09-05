根據俄羅斯國營塔斯社的報導，俄國指派的刻松州(Kherson,赫爾松)官員表示，由於局勢不穩，原本加入俄羅斯的公投計劃已經暫停。

刻松是俄烏戰爭開戰初期，俄羅斯最早佔領的烏克蘭城市，為了取得統治合法性，俄羅斯一直希望趕緊在當地扶持傀儡政權，以及用全民公投來取得合法地位。曾經計畫在9月舉行公投，而公投題目是加入俄羅斯聯邦。

不過刻松州並非全區都被俄國佔領，要是只在佔領區舉行公投，就難以自圓其說。因此在今年5月，俄國試圖僅對刻松市舉行公投，但是當地的反抗聲浪很強，民眾多次組織非暴力的示威活動，抗議俄羅斯部隊，而俄羅斯部隊並不敢大力彈壓，而是逮捕意見領袖、烏克蘭地方官方的方式，試圖瓦解刻松人的反抗意志。

不過，烏克蘭從7月起，對刻松發起小規模的反攻作戰，取回刻松市外圍的幾處村落與定居點。烏克蘭在8月份以海馬赫持續打擊安東諾夫大橋，斷絕了刻松市與克里米亞的連結。

雖然目前烏克蘭對刻松的反擊作戰還不明顯，但是俄羅斯對當地的控制力度已愈來愈不穩固，好幾名選擇投效俄羅斯的刻松官員死於非命，比如8月30日，加入俄羅斯刻松政府的科瓦列夫（Alexei Kovalev）被除奸隊所殺。