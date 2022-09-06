英國外相特拉斯（Liz Truss）在保守黨黨魁大選中擊敗蘇納克，確定將取代強生，成為英國新首相，將帶領英國克服通膨破表的經濟風暴。47歲的特拉斯周二將正式取代強生，接下英國首相。在黨魁大選中，特拉斯自詡為低稅的自由派，如同1980年代的首位女首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher），上任後將主打小政府與重振經濟。

特拉斯發表勝選演說指出，「我是以保守黨黨員角逐首相，未來也會以保守派來執政。」

保守黨公布最後投票結果，特拉斯共獲得57％的黨員支持，遠高於蘇納克的43％。此次可以投票的保守黨黨員約有17.2萬。競選期間，特拉斯與蘇納克在有關稅負政策上的立場迥異。特拉斯以改革派自居，矢言若出任首相將立即宣布減稅，藉以提振經濟成長，反觀蘇納克則成為保守的技術官僚，他喊出上台首要任務是壓制英國居西方經濟體最高的通膨率。特拉斯上台後面臨的首要挑戰是如何協助英國家庭與企業度過眼前的難關。俄烏戰爭造成能源價格飛漲，進而帶動英國通膨率飆至數十年新高，經濟並瀕臨長期衰退。英國7月通膨率已飆破10％，年底前持續看升，實質薪資則是創20年最大跌幅。

特拉斯表示未來幾天就會公布內閣人事與紓困方案，市場分析師預估方案重點是大規模的政府干預措施，包括對躉售天然氣價格設定上限。由於政府調高價格上限，10月起英國家庭能源帳單將暴增，平均費用將達約3,500英鎊，較去年同期激增80％。呼籲拒繳能源帳單的示威遊行獲得愈來愈多民眾的響應，此外由於薪資漲幅遠不及通膨，9月份還會有多場向政府表達抗議的示威活動。

英國自2010年以來就一直由保守黨執政，2024年將舉行大選，保守黨將尋求五連霸。不過，市場已出現看衰的聲音，部份分析師甚至斷言特拉斯首相大位將坐不久。道富總經研究部主管亨托夫（Elliot Hentov）表示，「特拉斯沒多久就會下台，她有可能成為半個世紀以來最短命的首相，迫使2024年大選前又需改選新首相。」